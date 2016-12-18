[目的/ 意义]以与我国地缘接近、文化背景相似的日本和韩国为调查对象国,通过其《个人信息保护法》比 较分析两国制度管理模式的异同。期望能对我国顶层构建较为完善的个人信息保护制度提供可参考的方向及建 议。[方法/ 过程]通过运用比较管理学中的综合式比较方式―――模式比较法,考察日、韩在保障相对信息公开及新 闻自由的前提下,如何保护和利用个人信息资源。[结果/ 结论] 与日韩相比,我国目前的相关制度仅仅提供了有限 的、间接的保护,远未达到有效保护的程度;个人信息保护的现状不容乐观;应借鉴日韩政策选择及形成过程的经 验、教训,并结合我国的基本国情,尽快建立较为完善的个人信息保护制度体系。