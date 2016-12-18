[1]陈晓春 赵珊珊 赵 钊 孙伟新.基于D&M 和TAM 模型的电子政务公民采纳研究*[J].情报杂志,2016,(12):133.
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基于D&M 和TAM 模型的电子政务
公民采纳研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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133
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Citizen Adoption of E-government Based on D&M and TAM Model
- 作者:
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陈晓春1; 2 赵珊珊2 赵 钊2 孙伟新2
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1. 河北工业大学人文与法律学院 天津 300401;2. 河北工业大学经济管理学院 天津 300401
- 关键词:
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电子政务 公民采纳 信息系统 技术接受模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]理解公民的采纳行为和明确采纳带来的影响是提高电子政务的使用率和促进电子政务发展
的重要内容。[方法/ 过程]该研究围绕电子政务公民采纳的影响因素、公民采纳电子政务之后带来的净收益两个问
题展开。基于问卷调查收集的410 份数据,运用结构方程方法对理论假设进行了检验。[ 结果/ 结论] 结论和贡献
为:构建了基于D&M 模型与TAM 模型的全过程电子政务采纳模型;梳理了电子政务公民采纳的影响因素和影响路
径;揭示了公民采纳电子政务带来的社会效益。
更新日期/Last Update:
1900-01-01