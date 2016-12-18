[目的/ 意义]理解公民的采纳行为和明确采纳带来的影响是提高电子政务的使用率和促进电子政务发展 的重要内容。[方法/ 过程]该研究围绕电子政务公民采纳的影响因素、公民采纳电子政务之后带来的净收益两个问 题展开。基于问卷调查收集的410 份数据,运用结构方程方法对理论假设进行了检验。[ 结果/ 结论] 结论和贡献 为:构建了基于D&M 模型与TAM 模型的全过程电子政务采纳模型;梳理了电子政务公民采纳的影响因素和影响路 径;揭示了公民采纳电子政务带来的社会效益。