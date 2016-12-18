[目的/ 意义] 政务微博是政府处置突发危机的重要信息发布平台,在引导公众舆论、调动社会资源等方面 发挥着不可替代的作用,研究政务微博的集群效应有重要意义。[方法/ 过程] 以天津港“8・12冶特大火灾爆炸事故 为例,以“天津发布冶为中心的62 个市、区级政务微博组成的微博群为研究对象,采用内容分析法,对爆炸事故中天 津政务微博群第一响应情况、传播影响力、议题设置及交互微博议题进行分析。[结果/ 结论] 研究发现地方政务微 博在突发危机中第一响应较慢,议题设置缺乏主导,交互意识和策略均有待增强。地方政务微博在应对突发事件中 应加强预警,快速响应网络舆情,抢占舆论引导权和话语权;科学设置议题,优化交互策略,促使信息公开与舆论引 导有机结合;提高交互意识,发挥集群效应,加强与内部机构、媒体、意见领袖等沟通协调,强化联动协同网络。