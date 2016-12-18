[1]陈世英 黄 宸 陈 强 杨兰蓉 徐晓林.突发事件中地方政务微博群信息发布策略研究*―――以“8・12冶天津港特大火灾爆炸事故为例[J].情报杂志,2016,(12):28.
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突发事件中地方政务微博群信息发布策略研究*
―――以“8・12冶天津港特大火灾爆炸事故为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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28
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Information-releasing Strategy of Local Government Microblog
Group during Public Emergency
―――A Case Study of Tianjin Port Explosion
- 作者:
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陈世英1 黄 宸1 陈 强2 杨兰蓉1 徐晓林1
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1. 华中科技大学公共管理学院 武汉 430074;
2. 西安交通大学新闻与新媒体学院 西安 710049
- 关键词:
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突发事件 地方政务微博 信息发布 舆论引导 内容分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义] 政务微博是政府处置突发危机的重要信息发布平台,在引导公众舆论、调动社会资源等方面
发挥着不可替代的作用,研究政务微博的集群效应有重要意义。[方法/ 过程] 以天津港“8・12冶特大火灾爆炸事故
为例,以“天津发布冶为中心的62 个市、区级政务微博组成的微博群为研究对象,采用内容分析法,对爆炸事故中天
津政务微博群第一响应情况、传播影响力、议题设置及交互微博议题进行分析。[结果/ 结论] 研究发现地方政务微
博在突发危机中第一响应较慢,议题设置缺乏主导,交互意识和策略均有待增强。地方政务微博在应对突发事件中
应加强预警,快速响应网络舆情,抢占舆论引导权和话语权;科学设置议题,优化交互策略,促使信息公开与舆论引
导有机结合;提高交互意识,发挥集群效应,加强与内部机构、媒体、意见领袖等沟通协调,强化联动协同网络。
更新日期/Last Update:
1900-01-01