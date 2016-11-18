[1]宗乾进 谌 莹 杨淑芳 沈洪洲.突发灾难中受灾地社交媒体用户位置标注行为差异研究*―――以“3. 12 运城地震冶事件为例[J].情报杂志,2016,(11):189.
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突发灾难中受灾地社交媒体用户 位置标注行为差异研究* ―――以“3. 12 运城地震冶事件为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年11期
页码:
189
栏目:
出版日期:
2016-11-18

文章信息/Info

Title:
Differences of Social Media Users’ Geotagging Behavior in Disaster Area under the Outburst Disasters ――― A Case Study of Earthquake in Yuncheng on 12th March 2016
作者:
宗乾进1 谌 莹1 杨淑芳1 沈洪洲2
1. 华南师范大学经济与管理学院 广州 510006; 2. 南京邮电大学管理学院 南京 210023
关键词:
微博 社会化媒体 社交网络 灾难 用户行为 地理位置标注 行为差异
摘要:
[目的/ 意义]受灾地区社交媒体用户标注的地理位置信息,在灾难应急响应中扮演着重要角色。研究受灾 地区用户地理位置标注行为差异,将有助于制定针对不同人群的应急响应策略。[方法/ 过程] 以“3. 12 运城地震冶 事件为例,通过新浪微博获取运城地区用户地理位置标注数据,并采用卡方检验对不同用户地理位置标注行为进行 分析。[结果/ 结论]研究发现如下:女性用户中地理位置标注的比率显著低于男性的、19 岁以下低龄用户中地理位 置标注的比率显著低于19 岁以上用户的、iOS 用户地理位置标注的比率显著低于Android 用户的;微博使用半年及 以下者与微博使用半年以上者、微博等级LV9 级及以下者与LV10 级及以上者,则在地理位置标注上均没有显著性 差异。在研究结果基础上,提出社交媒体在“地理位置标注冶功能设置上的优化建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01