[目的/ 意义]受灾地区社交媒体用户标注的地理位置信息,在灾难应急响应中扮演着重要角色。研究受灾 地区用户地理位置标注行为差异,将有助于制定针对不同人群的应急响应策略。[方法/ 过程] 以“3. 12 运城地震冶 事件为例,通过新浪微博获取运城地区用户地理位置标注数据,并采用卡方检验对不同用户地理位置标注行为进行 分析。[结果/ 结论]研究发现如下:女性用户中地理位置标注的比率显著低于男性的、19 岁以下低龄用户中地理位 置标注的比率显著低于19 岁以上用户的、iOS 用户地理位置标注的比率显著低于Android 用户的;微博使用半年及 以下者与微博使用半年以上者、微博等级LV9 级及以下者与LV10 级及以上者,则在地理位置标注上均没有显著性 差异。在研究结果基础上,提出社交媒体在“地理位置标注冶功能设置上的优化建议。