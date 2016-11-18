[1]宗乾进 谌 莹 杨淑芳 沈洪洲.突发灾难中受灾地社交媒体用户位置标注行为差异研究*―――以“3. 12 运城地震冶事件为例[J].情报杂志,2016,(11):189.
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突发灾难中受灾地社交媒体用户
位置标注行为差异研究*
―――以“3. 12 运城地震冶事件为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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189
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Differences of Social Media Users’ Geotagging Behavior in Disaster
Area under the Outburst Disasters
――― A Case Study of Earthquake in Yuncheng on 12th March 2016
- 作者:
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宗乾进1 谌 莹1 杨淑芳1 沈洪洲2
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1. 华南师范大学经济与管理学院 广州 510006;
2. 南京邮电大学管理学院 南京 210023
- 关键词:
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微博 社会化媒体 社交网络 灾难 用户行为 地理位置标注 行为差异
- 摘要:
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[目的/ 意义]受灾地区社交媒体用户标注的地理位置信息,在灾难应急响应中扮演着重要角色。研究受灾
地区用户地理位置标注行为差异,将有助于制定针对不同人群的应急响应策略。[方法/ 过程] 以“3. 12 运城地震冶
事件为例,通过新浪微博获取运城地区用户地理位置标注数据,并采用卡方检验对不同用户地理位置标注行为进行
分析。[结果/ 结论]研究发现如下:女性用户中地理位置标注的比率显著低于男性的、19 岁以下低龄用户中地理位
置标注的比率显著低于19 岁以上用户的、iOS 用户地理位置标注的比率显著低于Android 用户的;微博使用半年及
以下者与微博使用半年以上者、微博等级LV9 级及以下者与LV10 级及以上者,则在地理位置标注上均没有显著性
差异。在研究结果基础上,提出社交媒体在“地理位置标注冶功能设置上的优化建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01