[目的/ 意义]面对各类主体到互联网上寻求信息可见性的现象,针对信息可见性的含义和价值进行理论分 析和讨论。相关理论的探讨和建立能够有效地帮助我们更好地从互联网上获取信息、理解信息和使用信息,更加有 效地挖掘互联网的信息价值。[方法/ 过程]从生活世界理论出发,通过对可见者生活世界三个维度的分析,讨论其 中的信息可见性,并在实例解析中揭示信息可见性的多个方面及其价值和意义。[结果/ 结论]提出信息可见性包含 信息深度可见性、阴影可见性、符号可见性多个方面,它们是一个统一的整体。全面的信息可见性可以让我们在信 息交往中思考信息背后的价值和意义,在觉知和反省中调整自己的策略和行为,促进理解和协调,避免损失和伤害。 以他人为中心的关爱和智慧是信息可见性的文化和价值观。