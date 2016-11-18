[目的/ 意义]识别研究热点,对掌握科学发展动态、加快推进科技创新、正确制定科学政策以及合理分配科 研资源等具有重要意义。如今科研周期日益加快,传统的研究热点识别工作难免存在滞后于实际情况的问题;而基 于在线数据的替代计量方法则可以较为有效地解决时滞问题,为研究热点探测工作提供新的思路。[方法/ 过程]借 助altmetric. com 工具进行数据下载,获取信息与计算科学大类下文献的全集数据,通过SPSS 随机抽样得到2 500 条 文献的Altmetric 数据。在此基础上,分析综合关注度最高( Top5%) 与关注度最新(2016 年3 月至4 月) 文献的主 题,结合有关研究热点资料,探讨替代计量方法在研究热点探测中的可行性。[结果/ 结论] 在信息与计算科学领域 中,根据替代计量数据得到的文献主题确为领域研究热点,方法可行,研究人员可利用替代计量方法更快速地捕捉 到所在领域的研究热点信息。