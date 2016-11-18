[1]张世玉 王 伟 陶成琳 刘思蓓.企业技术威胁预警模型构建*―――基于专利组合分析的视角[J].情报杂志,2016,(11):70.
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企业技术威胁预警模型构建*
―――基于专利组合分析的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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70
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Building the Enterprise Technology Threat Warning Model Based
on the Perspective of the Patent Portfolio Analysis
- 作者:
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张世玉 王 伟 陶成琳 刘思蓓
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吉林大学公共卫生学院医学信息学系 长春 130021
- 关键词:
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技术威胁 技术预警 专利预警 专利组合 组合分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]解决传统技术威胁预警模型对企业技术威胁的评估过于宏观且无法进行动态监测的不足,使
企业决策者能够更加科学有效地进行技术威胁的识别和预警。[方法/ 过程]采用专利组合分析的方法,将影响企业
技术威胁的技术差距、技术差异、技术成熟度、技术研发重点等因素融入企业技术威胁预警模型中,构建基于专利组
合分析视角的企业技术威胁预警模型,并分析其预警原理。[结果/ 结论]研究构建的企业技术威胁预警模型可以指
导企业以专利组合的方式从多个维度对企业各项技术领域的技术威胁进行动态监测与管理。
更新日期/Last Update:
1900-01-01