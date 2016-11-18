[目的/ 意义]探讨影响跨部门政务信息共享的深层次因素及其作用机制,为我国跨部门政务信息共享政策 制定及干预路径提供借鉴。[方法/ 过程]利用深度访谈方法收集相关资料,通过扎根理论方法对相关数据进行实证 研究。[结果/ 结论]影响跨部门政务信息共享的深层次因素主要取决于共享部门人员知识、共享部门人员责任意 识、共享效果感知、共享部门成本投入、共享部门承担的风险、法制建设、上级领导表率以及共享平台建设八个变量。 因此,人员因素、共享部门因素、共享环境因素是影响跨部门政务信息共享的主要因素。