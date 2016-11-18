[1]闫瑶瑶 李永先.基于“稀缺理论”的信息检索认知模型研究[J].情报杂志,2016,(11):136.
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基于“稀缺理论”的信息检索认知模型研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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136
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Cognitive Information Retrieval Model Based on the "Scarcity Theory"
- 作者:
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闫瑶瑶 李永先
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辽宁师范大学管理学院 大连 116029
- 关键词:
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信息检索 信息检索认知模型 稀缺理论 认知能力 权衡式思维
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从认知观视角出发,信息检索本质上是一个认知过程,是用户认知与系统预设认知的匹配过
程。信息检索认知模型的研究为信息检索系统的开发奠定了理论基础,使信息检索系统能够不断的得到优化。[ 方
法/ 过程]文章在调研国内外文献的基础上,借鉴认知科学的研究成果,以稀缺理论为依据,对用户认知能力的动态
性进行分析,构建信息检索认知模型。[结果/ 结论]从理论上讲,信息检索认知模型由三个功能模块构成,即内部认
知层,权衡决策层以及人机交互层。但从实施方面来看,现阶段模型的实施还面临一定的重点与难点问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01