[1]闫瑶瑶 李永先.基于“稀缺理论”的信息检索认知模型研究[J].情报杂志,2016,(11):136.
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基于“稀缺理论”的信息检索认知模型研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年11期
页码:
136
栏目:
出版日期:
2016-11-18

文章信息/Info

Title:
Research on Cognitive Information Retrieval Model Based on the "Scarcity Theory"
作者:
闫瑶瑶 李永先
辽宁师范大学管理学院 大连 116029
关键词:
信息检索 信息检索认知模型 稀缺理论 认知能力 权衡式思维
摘要:
[目的/ 意义] 从认知观视角出发,信息检索本质上是一个认知过程,是用户认知与系统预设认知的匹配过 程。信息检索认知模型的研究为信息检索系统的开发奠定了理论基础,使信息检索系统能够不断的得到优化。[ 方 法/ 过程]文章在调研国内外文献的基础上,借鉴认知科学的研究成果,以稀缺理论为依据,对用户认知能力的动态 性进行分析,构建信息检索认知模型。[结果/ 结论]从理论上讲,信息检索认知模型由三个功能模块构成,即内部认 知层,权衡决策层以及人机交互层。但从实施方面来看,现阶段模型的实施还面临一定的重点与难点问题。
更新日期/Last Update: 1900-01-01