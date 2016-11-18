[目的/ 意义] 从认知观视角出发,信息检索本质上是一个认知过程,是用户认知与系统预设认知的匹配过 程。信息检索认知模型的研究为信息检索系统的开发奠定了理论基础,使信息检索系统能够不断的得到优化。[ 方 法/ 过程]文章在调研国内外文献的基础上,借鉴认知科学的研究成果,以稀缺理论为依据,对用户认知能力的动态 性进行分析,构建信息检索认知模型。[结果/ 结论]从理论上讲,信息检索认知模型由三个功能模块构成,即内部认 知层,权衡决策层以及人机交互层。但从实施方面来看,现阶段模型的实施还面临一定的重点与难点问题。