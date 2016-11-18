[1]闫林琼 吴 鹏.政府危机传播的论辩话语研究*―――以Z 市拟建化工项目为例[J].情报杂志,2016,(11):99.
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政府危机传播的论辩话语研究*
―――以Z 市拟建化工项目为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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99
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Argumentative Study of Governments’ Crisis Communication Discourse
―Based on a Proposed Chemical Project in City Z
- 作者:
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闫林琼 吴 鹏
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江苏大学外国语学院 镇江 212013
- 关键词:
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危机传播 语用论辩理论 论辩话语 修辞有效性 论辩合理性
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府危机传播话语具有论辩属性。然而现有研究大多数只考虑到危机传播话语的修辞有效
性,而忽视了论辩合理性。从论辩视角出发,探究政府危机传播的话语策略,有助于增强话语说服力。[方法/ 过程]
基于语用论辩理论下的论辩话语研究框架,对Z 市政府因一拟建化工项目所引发的公共危机而发布的官方声明文
件进行论辩话语重构、策略操控分析以及合理性评价。[结果/ 结论]案例研究发现:为了增强说服力,政府危机传播
话语不仅应从“潜在话题冶、“受众需求冶以及“表达手段冶三方面对论辩六要素(意见分歧、立场、出发点、论证图式、
论辩结构和论辩结果)实施策略操控,还应满足论辩合理性要求,方可与受众进行合理且有效的信息交流与沟通,最
终化解危机,甚至转“危冶为“机冶。
更新日期/Last Update:
1900-01-01