[目的/ 意义]政府危机传播话语具有论辩属性。然而现有研究大多数只考虑到危机传播话语的修辞有效 性,而忽视了论辩合理性。从论辩视角出发,探究政府危机传播的话语策略,有助于增强话语说服力。[方法/ 过程] 基于语用论辩理论下的论辩话语研究框架,对Z 市政府因一拟建化工项目所引发的公共危机而发布的官方声明文 件进行论辩话语重构、策略操控分析以及合理性评价。[结果/ 结论]案例研究发现:为了增强说服力,政府危机传播 话语不仅应从“潜在话题冶、“受众需求冶以及“表达手段冶三方面对论辩六要素(意见分歧、立场、出发点、论证图式、 论辩结构和论辩结果)实施策略操控,还应满足论辩合理性要求,方可与受众进行合理且有效的信息交流与沟通,最 终化解危机,甚至转“危冶为“机冶。