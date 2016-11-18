[目的/ 意义] 受多种主客观因素的综合影响,公安信息化建设和具体警务实战之间存在脱节,由基础信息 到情报产品的转化效率亟需提升。因此,进一步研究和构建基于公安信息化系统平台的情报应用体系具有较强的 实践指导意义。[方法/ 过程]系统介绍主要公安信息化系统平台的开发利用、主要类型和功能模块,阐述基于公安 信息化系统平台情报应用的基本原则、影响因素和适用性,充分考虑建立公安信息化系统平台情报应用体系的必要 性,以此为基础实施具体构建。[结果/ 结论]基于公安信息化系统平台的情报应用体系构建考虑了公安信息化建设 的客观实际,以充分发挥公安信息化系统平台的情报功能为目的。围绕情报产出进一步加强各类系统平台的深度 应用,构筑系统完善的情报应用体系,有效提高情报工作的精确性、科学性和实效性,指导公安信息化背景下的情报 工作实践。