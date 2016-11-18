[目的/ 意义] 情报教育关乎情报学术建设大计,情报专业特色教育则是情报人才队伍建设的基础性工作。 [方法/ 过程]从学科对象的理解、理论实践关系和教学环境特性等几个方面入手论述情报专业教育。[结果/ 结论] 总结出,教育系统的目标设定、教学的内容与形式和教学过程中需要关注的重要关系之特殊要求是实施情报专业特 色教育的关键成功因素。