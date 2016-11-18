[1]王延飞 钟灿涛 赵柯然 陈美华.论情报专业特色教育*[J].情报杂志,2016,(11):1.
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论情报专业特色教育*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Specialized Education of Information
- 作者:
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王延飞1 钟灿涛2 赵柯然1 陈美华1
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1. 北京大学信息管理系 北京 100871;2. 北京大学先进技术研究院 北京 100871
- 关键词:
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情报教育 情报素养 情报研究
- 摘要:
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[目的/ 意义] 情报教育关乎情报学术建设大计,情报专业特色教育则是情报人才队伍建设的基础性工作。
[方法/ 过程]从学科对象的理解、理论实践关系和教学环境特性等几个方面入手论述情报专业教育。[结果/ 结论]
总结出,教育系统的目标设定、教学的内容与形式和教学过程中需要关注的重要关系之特殊要求是实施情报专业特
色教育的关键成功因素。
更新日期/Last Update:
1900-01-01