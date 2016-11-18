[1]王向前 李慧宗.基于资源内容聚类的社会化标签聚类方法[J].情报杂志,2016,(11):141.
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基于资源内容聚类的社会化标签聚类方法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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A Method of Tag Clustering Based on Resource Contents
- 作者:
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王向前1; 2 李慧宗1
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1. 安徽理工大学经济与管理学院 淮南 232001;
2. 复旦大学管理科学与工程博士后流动站 上海 200433
- 关键词:
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社会化标注系统 标签聚类 资源内容 点互信息
- 摘要:
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[目的/ 意义] 标签聚类能够发现标签群体中蕴含的知识和语义结构,从而缓解标签所面临的歧义、模糊等
问题,对于提升资源的检索效率、改善用户的使用体验、促进社会化标注系统的深化应用具有十分重要的意义。[ 过
程/ 方法]提出一种基于资源内容聚类的标签聚类方法,该方法首先利用谱聚类算法对资源的词特征进行聚类,获取
资源内容的K 个特征簇,然后利用点互信息测量标签与这K 特征簇的相关性,最后依据最大相关性原则将标签全
体聚类成K 个类簇。[结果/ 结论]实验结果表明,由于有效利用了资源的内容这一重要信息,提出的方法与基于
VSM 的K-Means 聚类方法和基于VSM 的凝聚式层次聚类方法相比,获取了更好的聚类效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01