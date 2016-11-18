[目的/ 意义] 标签聚类能够发现标签群体中蕴含的知识和语义结构,从而缓解标签所面临的歧义、模糊等 问题,对于提升资源的检索效率、改善用户的使用体验、促进社会化标注系统的深化应用具有十分重要的意义。[ 过 程/ 方法]提出一种基于资源内容聚类的标签聚类方法,该方法首先利用谱聚类算法对资源的词特征进行聚类,获取 资源内容的K 个特征簇,然后利用点互信息测量标签与这K 特征簇的相关性,最后依据最大相关性原则将标签全 体聚类成K 个类簇。[结果/ 结论]实验结果表明,由于有效利用了资源的内容这一重要信息,提出的方法与基于 VSM 的K-Means 聚类方法和基于VSM 的凝聚式层次聚类方法相比,获取了更好的聚类效果。