[目的/ 意义]新能源汽车因其节能环保的特点受到了广泛的关注,但在持续发展的过程中仍面临较高的专 利风险,构建适合新能源汽车企业使用的预警指标体系,能有效减少专利风险带来的损失。[方法/ 过程] 将专利管 理过程划分为创造、申请、运用、保护四个阶段,对不同阶段的风险来源进行分析,结合风险来源分析的结果选择适 当的指标衡量风险。[结果/ 结论]构建了包含38 个子指标的三级指标体系,并综合运用专家打分法和层次分析法 确定指标权重,相关企业可运用该指标体系判断企业的风险水平,以便根据其风险来源和程度的差异采取有针对性 的防范措施。