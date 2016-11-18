[1]王 荣 汪张林.我国新能源汽车企业专利预警指标体系的构建研究[J].情报杂志,2016,(11):81.
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我国新能源汽车企业专利预警
指标体系的构建研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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81
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Researches on Building Patent Early Warning System for
Chinese New Energy Vehicle Enterprises
- 作者:
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王 荣 汪张林
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安徽工程大学管理工程学院 芜湖 241000
- 关键词:
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新能源汽车 专利预警 指标体系 层次分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]新能源汽车因其节能环保的特点受到了广泛的关注,但在持续发展的过程中仍面临较高的专
利风险,构建适合新能源汽车企业使用的预警指标体系,能有效减少专利风险带来的损失。[方法/ 过程] 将专利管
理过程划分为创造、申请、运用、保护四个阶段,对不同阶段的风险来源进行分析,结合风险来源分析的结果选择适
当的指标衡量风险。[结果/ 结论]构建了包含38 个子指标的三级指标体系,并综合运用专家打分法和层次分析法
确定指标权重,相关企业可运用该指标体系判断企业的风险水平,以便根据其风险来源和程度的差异采取有针对性
的防范措施。
更新日期/Last Update:
1900-01-01