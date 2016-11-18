[1]王 杰.基于Ward 系统聚类的县级政府网上信息公开工作改进研究[J].情报杂志,2016,(11):165.
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基于Ward 系统聚类的县级政府网上
信息公开工作改进研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
-
2016年11期
- 页码:
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165
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Improvement of Online Information Disclosure Work of County-level
Governments Based on Hierarchical Cluster by Ward Method
- 作者:
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王 杰
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华中师范大学公共管理学院 武汉 430079
- 关键词:
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县级政府 网上信息公开 评价指标 Ward 系统聚类
- 摘要:
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[目的/ 意义] 加强和改进县级政府网上信息公开工作,是落实全面推进政务公开工作的重要内容,是维护
基层民众知情权、发挥政府信息对县域经济社会发展服务作用的重要保障。[方法/ 过程]借助学术界关于政府网上
信息公开评估的有关论述,结合相关法律法规对县级政府网上信息公开工作所作的特别规定,建立了一套包含“主
动信息公开冶等5 个核心指标和“新闻信息冶等23 个具体指标的县级政府网上信息公开评估指标体系。应用该体系
对我国124 个样本县政府门户网站实施评估后,采用Ward 法(离差平方和法)对各信息公开工作项进行聚类。[ 结
果/ 结论]研究结果表明:当前县级政府网上信息公开工作可分为不同七类,各类信息公开工作中普遍存在较为明显
的责任“倒挂冶现象;加强和改进县级政府网上信息公开工作,应先按照“权重为主,得分为辅冶原则确定工作改进的
优先序,再对各类工作实行区别指导,逐步改进。
更新日期/Last Update:
1900-01-01