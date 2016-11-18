[目的/ 意义] 加强和改进县级政府网上信息公开工作,是落实全面推进政务公开工作的重要内容,是维护 基层民众知情权、发挥政府信息对县域经济社会发展服务作用的重要保障。[方法/ 过程]借助学术界关于政府网上 信息公开评估的有关论述,结合相关法律法规对县级政府网上信息公开工作所作的特别规定,建立了一套包含“主 动信息公开冶等5 个核心指标和“新闻信息冶等23 个具体指标的县级政府网上信息公开评估指标体系。应用该体系 对我国124 个样本县政府门户网站实施评估后,采用Ward 法(离差平方和法)对各信息公开工作项进行聚类。[ 结 果/ 结论]研究结果表明:当前县级政府网上信息公开工作可分为不同七类,各类信息公开工作中普遍存在较为明显 的责任“倒挂冶现象;加强和改进县级政府网上信息公开工作,应先按照“权重为主,得分为辅冶原则确定工作改进的 优先序,再对各类工作实行区别指导,逐步改进。