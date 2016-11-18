[1]王 定 山 丹.反恐研究与新疆模式[J].情报杂志,2016,(11):20.
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反恐研究与新疆模式()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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20
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Studies on Anti-terrorism and Xinjiang Mode
- 作者:
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王 定1 山 丹2
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1. 新疆自治区伊犁州奎屯市公安局 奎屯 833200; 2. 新疆警察学院 乌鲁木齐 830011
- 关键词:
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反恐研究 新疆模式 宗教管理 恐怖主义
- 摘要:
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[目的/ 意义]考察宗教管理在新疆治理模式中的个性特色和区域特点,论证和评估新疆模式的研究价值和
现实指导意义。[方法/ 过程]以当前国内反恐研究的战争模式、犯罪模式、治安模式、治理模式和新疆模式为横向维
度视角,以反恐问题的研究态度、研究方法、研究对象、研究内容和研究体系为纵向维度视角,考察和论述新疆模式
在中国特色反恐研究体系中的地位和作用。[结果/ 结论]研究发现,构建中国特色反恐研究体系,必须以《反恐法》
为依据,以反恐实践为基础,以新疆模式为主线,以战争模式、犯罪模式、治安模式和治理模式为补充。立足于宗教
管理的工作实践,反恐研究与新疆模式必须突出以史为鉴、文化引领、正信挤压、群众工作和情报研判五方面的问题
才有实际意义,才能显示出强大生命力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01