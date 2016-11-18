[目的/ 意义]考察宗教管理在新疆治理模式中的个性特色和区域特点,论证和评估新疆模式的研究价值和 现实指导意义。[方法/ 过程]以当前国内反恐研究的战争模式、犯罪模式、治安模式、治理模式和新疆模式为横向维 度视角,以反恐问题的研究态度、研究方法、研究对象、研究内容和研究体系为纵向维度视角,考察和论述新疆模式 在中国特色反恐研究体系中的地位和作用。[结果/ 结论]研究发现,构建中国特色反恐研究体系,必须以《反恐法》 为依据,以反恐实践为基础,以新疆模式为主线,以战争模式、犯罪模式、治安模式和治理模式为补充。立足于宗教 管理的工作实践,反恐研究与新疆模式必须突出以史为鉴、文化引领、正信挤压、群众工作和情报研判五方面的问题 才有实际意义,才能显示出强大生命力。