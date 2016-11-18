[目的/ 意义]为深入了解“一带一路冶沿线省份技术扩散的现状和问题,从而有针对性地构建跨域技术扩 散政策支撑,提升中国在国际技术市场上的整体竞争力。[方法/ 过程]运用社会网络分析方法,选取2015 年中国发 明专利许可数据作为研究对象,分析各省份在整体网络中的中心性和控制能力,并分别从出度和入度统计外部、内 部发明专利许可影响域和技术类型。[结果/ 结论]研究发现:“一带一路冶沿线省份在整体网络中呈现“核心-边缘冶 分布,专利许可地域结构与战略导向不一致等问题,提出了建立科技扶贫联席会议、探索“互联网+专利许可冶的国 际技术扩散模式等建议。