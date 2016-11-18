[1]宋 澜 戚云龙.“ 一带一路”沿线省份发明专利实施许可的实证研究[J].情报杂志,2016,(11):75.
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“ 一带一路”沿线省份发明专利实施
许可的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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75
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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An Empirical Study on Invention Patent Licensing in Provinces
along "the Belt and Road" in China
- 作者:
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宋 澜 戚云龙
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中国科学技术大学公共事务学院 合肥 230052
- 关键词:
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“一带一路”沿线省份 发明专利许可 社会网络分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]为深入了解“一带一路冶沿线省份技术扩散的现状和问题,从而有针对性地构建跨域技术扩
散政策支撑,提升中国在国际技术市场上的整体竞争力。[方法/ 过程]运用社会网络分析方法,选取2015 年中国发
明专利许可数据作为研究对象,分析各省份在整体网络中的中心性和控制能力,并分别从出度和入度统计外部、内
部发明专利许可影响域和技术类型。[结果/ 结论]研究发现:“一带一路冶沿线省份在整体网络中呈现“核心-边缘冶
分布,专利许可地域结构与战略导向不一致等问题,提出了建立科技扶贫联席会议、探索“互联网+专利许可冶的国
际技术扩散模式等建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01