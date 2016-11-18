[目的/ 意义]2015 年10 月16 日,美国最高法院裁定Google Library 图书扫描项目合法系正当使用。以此为契机重 新审视Google Library 的发展历程,对于数字图书馆建设具有借鉴意义。[方法/ 过程]通过对Google Library 的产生及内涵进 行分析,以及其发展历程的回顾与总结,对比分析Google Library 在不同国家发展的情况,深入研究谷歌十年版权之争获得 终审合法的原因。[结果/ 结论]谷歌获得终审合法将会开启数字图书馆建设的崭新格局,笔者以此为契机探索得出基于国 家立法与图书馆建设两个层面对我国数字图书馆建设的重要启示。