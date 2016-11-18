[1]沈 洋 李小平.基于终审合法的Google Library 研究[J].情报杂志,2016,(11):146.
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基于终审合法的Google Library 研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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146
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Google Library Based on the Final Appeal
- 作者:
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沈 洋 李小平
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遵义医学院 遵义 563003
- 关键词:
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谷歌数字图书馆 著作权 合理使用
- 摘要:
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[目的/ 意义]2015 年10 月16 日,美国最高法院裁定Google Library 图书扫描项目合法系正当使用。以此为契机重
新审视Google Library 的发展历程,对于数字图书馆建设具有借鉴意义。[方法/ 过程]通过对Google Library 的产生及内涵进
行分析,以及其发展历程的回顾与总结,对比分析Google Library 在不同国家发展的情况,深入研究谷歌十年版权之争获得
终审合法的原因。[结果/ 结论]谷歌获得终审合法将会开启数字图书馆建设的崭新格局,笔者以此为契机探索得出基于国
家立法与图书馆建设两个层面对我国数字图书馆建设的重要启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01