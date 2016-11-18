[目的/ 意义]随着以papi 酱为代表的新生代网红的崛起,网红在2016 年彻底走上“神坛冶,这个曾经在社 会边缘的现象已成为全社会热议的焦点,随之而来的网红经济也有着巨大的市场前景,网红的“野蛮生长“在无形之 中为我国的网络治理提出了新的挑战。梳理网红的发展历程,对网红现象进行多维度的解析,并提出网红的治理建 议,无论是在网红的“善治冶方面还是在社会发展方面都具有着重要的意义。[ 方法/ 过程] 通过内容分析的方法对 网红的孵化平台、身份形象、内容传播、粉丝特征、演变模式进行多重解读,并结合案例分析法对网红违规进行归纳 分析。[结果/ 结论]最终总结出网红未来发展的四大趋势,并从网红自身、直播平台、民众、社会、政府等角度提出网 红治理的对策性思考。