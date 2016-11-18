[1]沈 霄 王国华 杨腾飞 钟声扬.我国网红现象的发展历程、特征分析与治理对策*[J].情报杂志,2016,(11):93.
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我国网红现象的发展历程、
特征分析与治理对策*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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93
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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The Development History,Feature Analysis and Governance Countermeasures
of Instant Online Celebrities in China
- 作者:
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沈 霄 王国华 杨腾飞 钟声扬
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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网红 演变路径 变现模式 治理对策
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着以papi 酱为代表的新生代网红的崛起,网红在2016 年彻底走上“神坛冶,这个曾经在社
会边缘的现象已成为全社会热议的焦点,随之而来的网红经济也有着巨大的市场前景,网红的“野蛮生长“在无形之
中为我国的网络治理提出了新的挑战。梳理网红的发展历程,对网红现象进行多维度的解析,并提出网红的治理建
议,无论是在网红的“善治冶方面还是在社会发展方面都具有着重要的意义。[ 方法/ 过程] 通过内容分析的方法对
网红的孵化平台、身份形象、内容传播、粉丝特征、演变模式进行多重解读,并结合案例分析法对网红违规进行归纳
分析。[结果/ 结论]最终总结出网红未来发展的四大趋势,并从网红自身、直播平台、民众、社会、政府等角度提出网
红治理的对策性思考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01