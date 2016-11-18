[1]沈 超 周姝怡 朱恒民.网络谣言传播中群体角色研究*[J].情报杂志,2016,(11):113.
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网络谣言传播中群体角色研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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113
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Role of Group in the Network Rumor Spreading
- 作者:
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沈 超 周姝怡 朱恒民
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南京邮电大学管理学院 南京 210046
- 关键词:
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网络谣言 SIR K-means 实验研究 大学生
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对网络谣言传播中的角色假设缺乏实证数据支撑的问题,通过实验研究法对网络谣言传播
进行研究,以期抽象网络谣言中的主体角色假设,为网络谣言研究提供参考。[方法/ 过程] 在大学生群体内进行了
网络谣言传播实验,通过问卷获取三则不同主题网络谣言传播中的个体行为与观点信息,使用统计分析和K-means
算法对个体分群,调整聚类参数优化分类结果,分析实验对象的群体角色与特征。[结果/ 结论] 网络谣言传播实验
的统计分析表明求证是个体传播信息的主要动机,不同于经典的SIR 模型,网络谣言传播中的受众角色可以分为编
辑者、辟谣者、转发者和接收者4 类,据此提出了网络谣言传播的角色交互模型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01