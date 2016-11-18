[目的/ 意义]针对网络谣言传播中的角色假设缺乏实证数据支撑的问题,通过实验研究法对网络谣言传播 进行研究,以期抽象网络谣言中的主体角色假设,为网络谣言研究提供参考。[方法/ 过程] 在大学生群体内进行了 网络谣言传播实验,通过问卷获取三则不同主题网络谣言传播中的个体行为与观点信息,使用统计分析和K-means 算法对个体分群,调整聚类参数优化分类结果,分析实验对象的群体角色与特征。[结果/ 结论] 网络谣言传播实验 的统计分析表明求证是个体传播信息的主要动机,不同于经典的SIR 模型,网络谣言传播中的受众角色可以分为编 辑者、辟谣者、转发者和接收者4 类,据此提出了网络谣言传播的角色交互模型。