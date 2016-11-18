[目的/ 意义] 电子政务服务价值共创是一种协同活动,通过政府与公众的互动,使电子政务服务质量得到 提升。借助服务蓝图能够展示政府与公众电子政务服务价值共创过程中的每一个环节,优化服务流程。[ 方法/ 过 程] 分析了电子政务服务中存在的问题;借助于服务蓝图理论描绘出了电子政务服务价值共创蓝图,从互动层、服 务层、流程层及支撑层四个方面构建了电子政务服务价值共创模式;结合文中提出的电子政务服务价值共创模型, 分别从政府和公众的角度提出了有关对策与建议。[ 结果/ 结论] 文章识别出了电子政务服务价值共创的关键要 素,明确了政府与公众的角色与职责,为电子政务服务领域的研究提供了一个新的视角。