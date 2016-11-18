[1]刘熙东 刘 锋 刘长威.基于专利信息分析的生物农药产业预警报告[J].情报杂志,2016,(11):86.
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基于专利信息分析的生物农药产业预警报告()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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86
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Early Warning Report of Biological Pesticide Industry Based on
Patent Information Analysis
- 作者:
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刘熙东 刘 锋 刘长威
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华南农业大学 广州 510642
- 关键词:
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Innography 专利分析 生物农药 预警
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析全球生物农药领域专利信息情况;[方法/ 过程]采用Innography、SIPO 等专利检索与分析
工具进行专利信息研究;[结果/ 结论]发现国外在中国有大量专利布局,而中国也存在申请人结构性缺陷、竞争力不
强、海外专利申请不足等风险;国外机构已率先在全球进行专利布局,中国是仅次于美国的国外专利布局重点国家。
通过对内源和外源两类风险的对比,以及国外在华专利的技术挖掘及趋势等微观分析,提出了应对产业风险的相关
建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01