[1]刘熙东 刘 锋 刘长威.基于专利信息分析的生物农药产业预警报告[J].情报杂志,2016,(11):86.
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基于专利信息分析的生物农药产业预警报告()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2016年11期
页码:
86
栏目:
出版日期:
2016-11-18

文章信息/Info

Title:
Early Warning Report of Biological Pesticide Industry Based on Patent Information Analysis
作者:
刘熙东 刘 锋 刘长威
华南农业大学 广州 510642
关键词:
Innography 专利分析 生物农药 预警
摘要:
[目的/ 意义]分析全球生物农药领域专利信息情况;[方法/ 过程]采用Innography、SIPO 等专利检索与分析 工具进行专利信息研究;[结果/ 结论]发现国外在中国有大量专利布局,而中国也存在申请人结构性缺陷、竞争力不 强、海外专利申请不足等风险;国外机构已率先在全球进行专利布局,中国是仅次于美国的国外专利布局重点国家。 通过对内源和外源两类风险的对比,以及国外在华专利的技术挖掘及趋势等微观分析,提出了应对产业风险的相关 建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01