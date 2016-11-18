[目的/ 意义]分析全球生物农药领域专利信息情况;[方法/ 过程]采用Innography、SIPO 等专利检索与分析 工具进行专利信息研究;[结果/ 结论]发现国外在中国有大量专利布局,而中国也存在申请人结构性缺陷、竞争力不 强、海外专利申请不足等风险;国外机构已率先在全球进行专利布局,中国是仅次于美国的国外专利布局重点国家。 通过对内源和外源两类风险的对比,以及国外在华专利的技术挖掘及趋势等微观分析,提出了应对产业风险的相关 建议。