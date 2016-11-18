[目的/ 意义]侦查情报分析中的群体思维会产生多种偏差,导致侦查人员忽视解决问题这一根本目标而转 向对群体结构稳定及群体关系维护之上。对此展开研究有助于侦查人员明确情报分析重点,提升情报分析的准确 性。[方法/ 过程]通过对群体思维的属性及其研究现状的考察,指出侦查情报分析中此类偏差的典型样态,如信息 搜寻不全与片面、信息评估偏差、风险评估偏差等,进而提出修正策略。[ 结果/ 结论] 认为强化对群体思维现象认 知、调整案件研判模式、引入辅助决策人员,淡化群体意识等方法可有效削弱和降低此类偏差对情报分析的不良影 响。