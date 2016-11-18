[目的/ 意义]“本领域技术人员冶是判断专利创造性的虚拟人,对其进行深入反思和剖析,将从根基上促进 专利制度的完善和健康发展。[方法/ 过程]利用文献调研分析、管理学模型等研究方法,明晰本领域技术人员的内 涵和外延,解读其局限性并探讨其本质及可能的发展趋势。[结果/ 结论]本领域技术人员判断可以被能够进行客观 和系统判断的管理学模型所取代,对创造性判断的研究应当从本领域技术人员转移到影响要素以及它们的影响方 式和程度上。