[目的/ 意义]随着信息技术的发展和管理理念的转变,政府部门生成和采集的信息资源在种类和数量上都 不断增长,并表现出不同的管理需求,有必要对政府信息资源进行分类,从而提高管理的针对性。现有的研究成果 多集中于政府信息资源的内容分类,在管理重点的识别方面存在局限。[方法/ 过程]对现有政府信息资源分类方式 进行梳理,对其中存在的局限性进行分析,在此基础上,提出基于功能分类的政府信息资源管理策略,对信息资源功 能类别划分以及管理策略实施方法进行研究。[结果/ 结论] 将政府信息资源划分为规则说明、事实描述、通讯记录 以及外部证据等4 个类别,阐述各个类别的管理重点,并构建基于信息生命周期的管理策略实施路径。将管理策略 应用于商务部网站的管理实践,并提出改进建议。