[1]李 月 侯卫真 董慧梅.基于功能分类的政府信息资源管理策略研究[J].情报杂志,2016,(11):125.
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基于功能分类的政府信息资源管理策略研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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125
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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A Function-Based Classification Strategy in Government Information
Resource Management
- 作者:
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李 月 侯卫真 董慧梅
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中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872
- 关键词:
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信息资源管理 政府信息资源 功能分类 管理策略
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着信息技术的发展和管理理念的转变,政府部门生成和采集的信息资源在种类和数量上都
不断增长,并表现出不同的管理需求,有必要对政府信息资源进行分类,从而提高管理的针对性。现有的研究成果
多集中于政府信息资源的内容分类,在管理重点的识别方面存在局限。[方法/ 过程]对现有政府信息资源分类方式
进行梳理,对其中存在的局限性进行分析,在此基础上,提出基于功能分类的政府信息资源管理策略,对信息资源功
能类别划分以及管理策略实施方法进行研究。[结果/ 结论] 将政府信息资源划分为规则说明、事实描述、通讯记录
以及外部证据等4 个类别,阐述各个类别的管理重点,并构建基于信息生命周期的管理策略实施路径。将管理策略
应用于商务部网站的管理实践,并提出改进建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01