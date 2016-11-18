[1]ÀîØ§ÊË Íõ ÀÚ Áõ Ï¼ Âí«hº¬.¸ßÐ£Í¼Êé¹ÝÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñ·çÏÕµÄ·ÖÀà¼°Æä¿ØÖÆ*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2016,(11):179.
µã»÷¸´ÖÆ
¸ßÐ£Í¼Êé¹ÝÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñ·çÏÕµÄ
·ÖÀà¼°Æä¿ØÖÆ*()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2016Äê11ÆÚ
- Ò³Âë:
-
179
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2016-11-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
Risk Classification and Control of Socialized Information Services
in University Libraries
- ×÷Õß:
-
ÀîØ§ÊË Íõ ÀÚ Áõ Ï¼ Âí«hº¬
-
ÖÐ¹ú¿óÒµ´óÑ§ ÐìÖÝ 221116
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
¸ßÐ£Í¼Êé¹Ý Éç»á»¯ ÐÅÏ¢·þÎñ ÆÕÍ¨¸ßµÈÑ§Ð£Í¼Êé¹Ý¹æ³Ì ·çÏÕ¿ØÖÆ
- ÕªÒª:
-
[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]¸ßÐ£Í¼Êé¹ÝÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñÃæÁÙµÄ·çÏÕÊÇ²»ÑÔ¶øÓ÷µÄ,ÕâÐ©·çÏÕÕýÔÚ×è°ÓÐ¹Ø·þÎñ¹¤×÷µÄ½ø
Ò»²½¿ªÕ¹,ÑÐ¾¿¸ßÐ£Í¼Êé¹ÝÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñµÄ·çÏÕ·ÖÀà,ÓÐÀûÓÚÓÐµÄ·ÅÊ¸µØ¿ØÖÆ·çÏÕ,´Ù½øÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñÏò¸ü¸ß
²ã´Î·¢Õ¹¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì]ÒÔ·çÏÕ¹ÜÀíµÄ»ù±¾ÀíÂÛºÍ·½·¨ÎªÖ¸µ¼,·ÖÎöÑÐ¾¿¸ßÐ£Í¼Êé¹ÝÉç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñ·çÏÕµÄÄÚºÓë
·ÖÀà,ÒÔ·çÏÕ¹æ±Ü¡¢ËðÊ§¿ØÖÆ¡¢¿ØÖÆÐÍ·çÏÕ×ªÒÆÈýÖÖ»ù±¾·½·¨½øÐÐ·çÏÕ¿ØÖÆ¡£[½á¹û/ ½áÂÛ] ÑÐ¾¿½á¹ûµÃ³ö:Í¨¹ý·çÏÕ
¿ØÖÆ,¿ÉÓÐÐ§»¯½âÖÆÔ¼¸ßÐ£Í¼Êé¹Ý¿ªÕ¹Éç»á»¯ÐÅÏ¢·þÎñØ½´ý½â¾öµÄ×ÊÔ´¡¢×Ê½ð¡¢ÈË²Å¡¢ÖªÊ¶²úÈ¨¡¢Ä¿±êÓÃ»§¡¢ÖÆ¶È±£ÕÏ
µÈÖî¶à·çÏÕ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01