[目的/ 意义]尽管以纳米、生物、人工智能等为代表的新兴技术在全球创新活动中扮演着极为重要的角色; 但是,国内外针对新兴技术管理文献的科学计量和比较分析却基本处于空白。[ 方法/ 过程] 在传统文献综述基础 上,结合文献的聚类和主题词突引分析等相关计量方法,尝试从定性(宏观) 和定量(微观) 两个视角对新兴技术管 理的研究热点进行探析。[结果/ 结论]文献计量的主题词突引分析结果显示,国内外在新兴技术管理领域的研究视 角、研究方法等方面均存在一定差异,我国在相关领域主要国际期刊上的发文数量较少,与美国和英国存在显著性 差距。通过对国内外主要相关文献的梳理、计量和评述,较为客观地呈现了当前国内外新兴技术管理的研究热点和 发展趋势。