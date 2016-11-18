[目的/ 意义]航空航天科研实力直接影响国防建设、经济社会发展等重大战略需求。对我国航空航天学科 交叉进行研究,能够为该领域的未来发展方向、科研人才培养等提供参考。[方法/ 过程]从论文自身学科属性、引文 学科类别两个角度对我国航空航天领域的学科交叉进行研究。通过绘制关联网络,分析各种知识输入学科作用下 航空航天知识主题的交叉及演化特征。[结果/ 结论]研究表明,我国航空航天文献存在多学科类别共现,外部知识 需求量较高,不同学科在其知识结构中的位置及其交叉影响下的知识主题均呈现不同变化特点。