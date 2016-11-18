[目的/ 意义]企业科技信息资源优化配置与高效利用是企业创新发展的前提与基础,对企业的发展至关重 要。[方法/ 过程]运用演化博弈理论,从面向国家创新体系视角建立科技信息资源发布者与企业之间的演化博弈模 型,研究科技信息资源优化配置。根据对复制动态方程均衡点稳定性分析得到演化稳定策略,同时通过分析演化稳 定策略,探讨科技信息发布者和企业之间的策略选择的影响因素及其内在关联。[结果/ 结论]研究发现信息发布者 与企业之间的演化受发布高效信息成本、接收低效信息成本、企业误判概率的制约,受高效信息收益的利导。同时, 在研究结论基础上提出相应策略与建议。