[1]胡雅萍 遇 妍.美国高校情报教育研究[J].情报杂志,2016,(11):5.
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美国高校情报教育研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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5
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on American Intelligence Education Curriculum
- 作者:
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胡雅萍1 遇 妍2
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1. 南京邮电大学人口研究院 南京 210042;2. 南京大学信息管理学院 南京 210093
- 关键词:
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民口情报 情报教育 课程设置 课程结构
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着安全问题的日益复杂化与多元化,情报教育面临着理念变革、研究范式转换与情报服务
方式的转变,为了探索情报学如何更好的应对安全领域实践工作提出的需求,急需关注西方安全情报人才的培养与
团队建设。[方法/ 过程] 该文在文献调研的基础上,梳理美国情报教育历史,收集整理了美国高校情报教育学位项
目、课程大纲的相关数据,描绘了美国高校情报教育课程设置框架。[结果/ 结论] 认为美国情报课程可以划分为核
心基础、工作技巧与应用知识三类,并探讨了当前美国情报教育发展中存在的问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01