[目的/ 意义] 随着安全问题的日益复杂化与多元化,情报教育面临着理念变革、研究范式转换与情报服务 方式的转变,为了探索情报学如何更好的应对安全领域实践工作提出的需求,急需关注西方安全情报人才的培养与 团队建设。[方法/ 过程] 该文在文献调研的基础上,梳理美国情报教育历史,收集整理了美国高校情报教育学位项 目、课程大纲的相关数据,描绘了美国高校情报教育课程设置框架。[结果/ 结论] 认为美国情报课程可以划分为核 心基础、工作技巧与应用知识三类,并探讨了当前美国情报教育发展中存在的问题。