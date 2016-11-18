[目的/ 意义] 浙江等地为促进中小微企业的创新活动,借鉴欧洲发达国家的先进经验,相继推出了创新券 政策,研究创新券的支付规则差异性及其对创新者创新效用的影响,有助于提升创新券政策的有效性。[ 方法/ 过 程]创新券具体在抵用规则上有全额抵用、比例抵用和混合抵用三种方式,通过对三种抵用规则对创新效用的影响 机理分析,指出各类规则的利弊。[结果/ 结论]研究发现三者虽然都能有效提高创新效用,但是对创新效用的影响 程度存在一定的差异,就各种抵用规则来说,创新券使用范围的设计是否能得到创新者青睐是影响该抵用规则创新 效用高低的关键因素。最后提出了相关的政策建议。