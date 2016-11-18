[目的/ 意义]随着社交媒体的飞速发展,政府为了适应这种变化,利用社交媒体平台与公众展开交流。已 有的研究对政府部门开设的政务微博的讨论较多,但缺乏对公务员在微博平台上与公众互动的探讨。[方法/ 过程] 基于此,以公务员开设的政务微博作为研究对象,从信任视角出发,以类社会互动为理论基础,整合媒介人物特征、 信息内容和受众特征三个维度提出假设,构建理论模型,通过问卷调查法收集数据,运用相关分析、回归分析等方法 进行假设检验。[结果/ 结论]研究发现,媒介人物特征(外表吸引、社会吸引、任务吸引)、信息内容特征(信息活跃 度、信息主题)和受众特征(政治效能感)与类社会互动显著相关,信任作为调节变量会对信息内容特征和受众特征 起到调节作用。本研究针对此提出重视公务员形象管理,提高微博活跃度,增加影响力;加强信息内容建设,增强公 众的信任感与政治效能感等建议。