[1]韩 啸 汤志伟 谭 婧 涂文琴.信任与认同:政务微博中的类社会互动研究[J].情报杂志,2016,(11):106.
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信任与认同:政务微博中的类社会互动研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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106
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Trust and Identification: Study on Parasocial Interaction on Government
Affairs Microblogs
- 作者:
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韩 啸1 汤志伟2 谭 婧2 涂文琴2
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1. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030;
2. 电子科技大学政治与公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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政务微博 类社会互动 公务员 信任
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着社交媒体的飞速发展,政府为了适应这种变化,利用社交媒体平台与公众展开交流。已
有的研究对政府部门开设的政务微博的讨论较多,但缺乏对公务员在微博平台上与公众互动的探讨。[方法/ 过程]
基于此,以公务员开设的政务微博作为研究对象,从信任视角出发,以类社会互动为理论基础,整合媒介人物特征、
信息内容和受众特征三个维度提出假设,构建理论模型,通过问卷调查法收集数据,运用相关分析、回归分析等方法
进行假设检验。[结果/ 结论]研究发现,媒介人物特征(外表吸引、社会吸引、任务吸引)、信息内容特征(信息活跃
度、信息主题)和受众特征(政治效能感)与类社会互动显著相关,信任作为调节变量会对信息内容特征和受众特征
起到调节作用。本研究针对此提出重视公务员形象管理,提高微博活跃度,增加影响力;加强信息内容建设,增强公
众的信任感与政治效能感等建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01