[目的/ 意义]信息资源产业内部各部门及其与其他产业间存在较高的渗透性,即共生性。促进其产业发展 必须充分考量这一特性,但尚未发现有针对性的研究。[方法/ 过程] 引入共生理论,通过推理、归纳总结,以及定量 公式的方式,对信息资源产业共生系统的构成、共生关系、共生效益测度方法和提升策略进行了分析。[结果/ 结论] 得出如下基本结论:第一,信息资源产业内部及其与其他产业间均存在不同类型和形态的共生现象,政策干预有利 于实现正向、高效的共生效益。第二,在共生过程中,与其他类型资源的串联循环利用不同,信息资源的循环利用往 往是并联的。第三,信息资源产业共生效益受到资源种类、数量、频次、信息资源占比等变量的影响;可通过调控这 些变量提升共生效益。第四,提升信息资源产业共生效益关键是构建共生关系促进平台和创新共生模式与技术。