[1]陈 君 何梦婷.基于社会关系视角的网络口碑传播影响因素实证研究[J].情报杂志,2016,(11):202.
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基于社会关系视角的网络口碑传播
影响因素实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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An Empirical Study on the Antecedents of Electronic Word-Of-Mouth(EWOM)
from the Perspective of Social Relationships
- 作者:
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陈 君 何梦婷
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武汉大学信息管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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网络口碑传播 社会关系 社会氛围 信任传递 社区支持 社区凝聚力 社区贡献认可
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从社会关系视角研究网络口碑传播的发生路径,揭示社交平台网络口碑传播的内在机理,对
完善网络口碑传播行为研究具有重要意义。[方法/ 过程]以社会支持理论、组织氛围理论以及信任传递理论构建相
应研究模型,使用287 份网购社交分享平台用户样本,通过结构方程模型验证研究模型的有效性。[ 结果/ 结论] 研
究结果表明信任关系是促进网络口碑传播的重要影响因素,社区成员间信任与成员对社区的信任之间存在信任传
递。社会氛围对虚拟社区的两种信任关系具有显著正向影响作用,进而间接促进网络口碑传播行为的发生。依据
研究结果本文提出促进网络社交平台口碑传播的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01