[目的/ 意义] 从中国和平崛起国家战略的高度审视竞争情报的作用,拓展视野和认知,为更好开展竞争情 报学术研究与应用服务工作提供参考。[方法/ 过程]通过文献资料研究与案例研究相结合的方法,从历史视角研究 了竞争情报对大国崛起和经济科技强国建设的支撑作用,从发展和安全双重视角分析了中国和平崛起对竞争情报 的现实需求,描绘了中国和平崛起过程中竞争情报缺位的情景,从全球竞争和军民融合发展视角提出了构建支撑中 国和平崛起竞争情报能力的战略举措。[结果/ 结论]竞争情报是中国和平崛起不可或缺的关键成功因素,中国和平 崛起需要竞争情报同步跟进支撑,我国应像重视产业升级、科技创新、人才、智库建设等工作一样,将重视加强竞争 情报工作提升到国家战略全局的高度,举全国之力共同推进我国的竞争情报能力建设。