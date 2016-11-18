[1]陈 峰.竞争情报与中国和平崛起[J].情报杂志,2016,(11):60.
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竞争情报与中国和平崛起()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年11期
- 页码:
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60
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-11-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Relationship between Competitive Intelligence and China’s Peaceful Rise
- 作者:
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陈 峰
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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竞争情报 和平崛起 强国建设 军民融合
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从中国和平崛起国家战略的高度审视竞争情报的作用,拓展视野和认知,为更好开展竞争情
报学术研究与应用服务工作提供参考。[方法/ 过程]通过文献资料研究与案例研究相结合的方法,从历史视角研究
了竞争情报对大国崛起和经济科技强国建设的支撑作用,从发展和安全双重视角分析了中国和平崛起对竞争情报
的现实需求,描绘了中国和平崛起过程中竞争情报缺位的情景,从全球竞争和军民融合发展视角提出了构建支撑中
国和平崛起竞争情报能力的战略举措。[结果/ 结论]竞争情报是中国和平崛起不可或缺的关键成功因素,中国和平
崛起需要竞争情报同步跟进支撑,我国应像重视产业升级、科技创新、人才、智库建设等工作一样,将重视加强竞争
情报工作提升到国家战略全局的高度,举全国之力共同推进我国的竞争情报能力建设。
更新日期/Last Update:
1900-01-01