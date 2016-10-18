[目的/ 意义]英国是“一带一路冶沿线十分重要的经济体,多角度研究其对于“一带一路冶倡议所持的态度 能够帮助决策者和宣传者更好地制定宣传策略,扩大此项决议的影响力。[方法/ 过程] 基于马丁的评价理论,采取 量化分析的思维,对英国三家主流媒体关于“一带一路冶的报道中所使用的态度词进行了定量分析,并得出了可供决 策参考的结论,旨在展现一种情报分析的量化思维路径,以为相关研究提供可供借鉴的方法思路。[结果/ 结论] 研 究发现总体上英国对“一带一路冶持积极态度,虽然英国对此倡议存在些许疑虑,例如中东地区的动荡,与利益分配 问题,但还是被其巨大潜力与光明前景所吸引,认为加入此倡议能够很大程度上拉动英国经济回升。