[1]赵雅莹 郭继荣 车向前.评价理论视角下英国对“ 一带一路”态度研究[J].情报杂志,2016,(10):37.
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评价理论视角下英国对
“ 一带一路”态度研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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37
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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An Analysis of Britain’s Attitude towards the "One Belt and One Road Initiative"
from the Perspective of Appraisal Theory
- 作者:
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赵雅莹 郭继荣 车向前
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西安交通大学外国语学院 西安 710049
- 关键词:
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一带一路 评价理论 媒体报道 态度词 情报分析 量化
- 摘要:
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[目的/ 意义]英国是“一带一路冶沿线十分重要的经济体,多角度研究其对于“一带一路冶倡议所持的态度
能够帮助决策者和宣传者更好地制定宣传策略,扩大此项决议的影响力。[方法/ 过程] 基于马丁的评价理论,采取
量化分析的思维,对英国三家主流媒体关于“一带一路冶的报道中所使用的态度词进行了定量分析,并得出了可供决
策参考的结论,旨在展现一种情报分析的量化思维路径,以为相关研究提供可供借鉴的方法思路。[结果/ 结论] 研
究发现总体上英国对“一带一路冶持积极态度,虽然英国对此倡议存在些许疑虑,例如中东地区的动荡,与利益分配
问题,但还是被其巨大潜力与光明前景所吸引,认为加入此倡议能够很大程度上拉动英国经济回升。
更新日期/Last Update:
1900-01-01