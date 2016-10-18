[目的/ 意义] Cell、Nature 和Science 是目前公认的世界顶级期刊,在Cell、Nature 和Science 上发文,一定程 度上意味着对学者科研成果的高度肯定。[ 方法/ 过程] 利用文献计量方法对Web of Science 数据库中收录的 Nature、Science 和Cell 杂志2000 - 2015 年发表的中国学者的论文进行研究,从发文量、核心作者、发文机构、文献被 引情况以及研究主题进行了全面分析。[结果/ 结论] 随着时间段的推移,中国学者在Cell、Nature 和Science 上发文 的作者从徐星教授为代表的作者群演变为以王俊为代表的作者群;研究热点逐渐从古生物学研究转变为生命科学 研究,生命科学研究已成为目前的研究热点;研究机构从中科院古脊椎动物与古人类研究所为代表的机构群逐渐转 变为以深圳华大基因研究院为代表的机构群。