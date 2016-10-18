[目的/ 意义]新媒体环境下的微博舆情传播态势模型研究对促进网络舆情理论研究向纵深发展具有重要 理论意义、对加强网络舆情监管具有较强的实践意义。[方法/ 过程] 从信息生态视角出发,提出了新媒体环境下微 博舆情传播影响因素并构建了微博舆情传播态势模型,以新浪微博“埃博拉冶热点话题数据为样本,采取编程及网络 爬虫方式获取数据,采用SPSS 工具对数据进行统计分析及模型验证。[结果/ 结论] 通过相关分析得出新媒体环境 下的微博舆情信息环境热度、信息偏好、信息技术偏好、信息人影响力会正向影响新媒体微博舆情传播态势;图片信 息会正向影响新媒体信息偏好,语音信息、视频信息、表情信息同新媒体信息偏好呈负相关关系;新媒体信息偏好会 正向影响新媒体信息技术偏好;新媒体信息偏好会正向影响新媒体信息环境热度;粉丝数、关注数会正向影响新媒 体信息人影响力等研究结论。