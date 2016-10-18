[目的/ 意义] 在中国的情报学研究中,现代情报体系和现代情报学是两个重要但未有定论的学术概念,通 过对其研究可以指导我们的实践工作和学科建设。[ 方法/ 过程] 依照认知对抗理论,利用文献研究和逻辑推理方 法,提出了综合创新学术道路,构建了现代情报体系,并依此阐述了现代情报学的概念、学科特征、研究方法和研究 架构等。[结果/ 结论]通过这些研究,为构建统一的、面向国家安全与发展的现代情报体系和现代情报学科指明了 战略路径,提供了参考理论。