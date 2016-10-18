[1]赵冰峰.论面向国家安全与发展的中国现代情报体系与情报学科[J].情报杂志,2016,(10):7.
点击复制
论面向国家安全与发展的中国现代
情报体系与情报学科()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年10期
- 页码:
-
7
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
On China’s Modern Intelligence System and Intelligence Science
for National Security and Development
- 作者:
-
赵冰峰
-
北京和君咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
-
认知对抗理论 情报概念 现代情报体系 现代情报学 国家情报 国家安全
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 在中国的情报学研究中,现代情报体系和现代情报学是两个重要但未有定论的学术概念,通
过对其研究可以指导我们的实践工作和学科建设。[ 方法/ 过程] 依照认知对抗理论,利用文献研究和逻辑推理方
法,提出了综合创新学术道路,构建了现代情报体系,并依此阐述了现代情报学的概念、学科特征、研究方法和研究
架构等。[结果/ 结论]通过这些研究,为构建统一的、面向国家安全与发展的现代情报体系和现代情报学科指明了
战略路径,提供了参考理论。
更新日期/Last Update:
1900-01-01