[1]张秋波 唐 超.“ 一带一路”战略背景下边防情报学理论创新研究*[J].情报杂志,2016,(10):32.
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“ 一带一路”战略背景下边防情报学
理论创新研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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32
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Frontier Intelligence Theory Innovation under the Background
of "The Belt and Road" Strategy
- 作者:
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张秋波 唐 超
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中国人民武装警察部队学院边防系 廊坊 065000
- 关键词:
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一带一路 边防情报学 理论创新
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究“一带一路冶战略背景下边防情报学理论创新的途径,为边防情报学理论创新寻找新的
突破口,更好地服务国家战略。[方法/ 过程]梳理了“一带一路冶战略中与边境安全和情报工作相关领域的研究进
展,论证了“一带一路冶战略背景下边防情报学理论创新的必要性。通过演绎思维,论证了“一带一路冶战略对边防
情报理论研究创新的启示。[结果/ 结论]“一带一路冶战略背景下,边防情报学理论创新要在国家战略需求的大背
景下开展,树立安全风险意识,树立“利益边疆冶的理念,重新认识“边防情报冶的涵义,增加海防情报的研究内容,通
过智库建设和机制创新服务国家“一带一路冶战略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01