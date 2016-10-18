[目的/ 意义]研究“一带一路冶战略背景下边防情报学理论创新的途径,为边防情报学理论创新寻找新的 突破口,更好地服务国家战略。[方法/ 过程]梳理了“一带一路冶战略中与边境安全和情报工作相关领域的研究进 展,论证了“一带一路冶战略背景下边防情报学理论创新的必要性。通过演绎思维,论证了“一带一路冶战略对边防 情报理论研究创新的启示。[结果/ 结论]“一带一路冶战略背景下,边防情报学理论创新要在国家战略需求的大背 景下开展,树立安全风险意识,树立“利益边疆冶的理念,重新认识“边防情报冶的涵义,增加海防情报的研究内容,通 过智库建设和机制创新服务国家“一带一路冶战略。