[目的/ 意义] 旨在探究影响用户在线社交学习知识贡献行为的因素,对提升学习质量、完善社区管理具有 积极意义。[方法/ 过程]从利己和利他的双重情境出发,在整合计划行为理论、社会交换理论和社会资本理论的基 础上提出研究假设并构建了理论模型。实证研究部分,选取多个虚拟学习平台和在线社交学习社群的用户群体为 样本,采用情境实验结合问卷访谈的方式收集236 份有效问卷作为研究数据,并利用SmartPLS 2. 0 对模型进行检 验。[结果/ 结论]研究结果显示,感知地位收益和感知知识收益显著促进社交学习中用户的利己知识贡献意愿,感 知时间成本和感知知识成本对利己知识贡献意愿没有显著影响;感知主观规范、感知客观规范和感知个体地位正向 促进利他知识贡献意愿;感知群体地位对利他知识贡献意愿没有显著影响;利己和利他知识贡献意愿均对知识贡献 行为有显著的促进作用,且利己意愿的影响效果强于利他意愿。