[目的/ 意义]网民在新媒体环境下的信息细化存在障碍,为深化新媒体环境下信息细化理论研究提供新的 视角,对从实践角度有效提高网民信息利用效率和创造力具有重要意义。[方法/ 过程]基于国内外学者的信息细化 研究成果及相关理论,构建新媒体环境下具有多目标导向性的信息细化SEIVR 模型,以新浪微博英国脱欧话题数据 为基础,使用Matlab 进行仿真实验对模型进行验证并分析目标导向权重变化对信息细化的影响。[ 结果/ 结论] 实 验结果验证了模型的有效性,分析表明我国网民信息细化水平偏低,应采取有效措施促进信息细化的深入发展。