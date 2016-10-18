[目的/ 意义] 随着知识经济时代的到来,有效的知识管理成为企业建立核心竞争优势的重要助力,为解决 O2O 电商企业海量知识传递及利用效率不足的问题,提出基于多领域知识相结合的O2O 电商企业知识网络构建方 法,以实现对O2O 电商企业高效的知识传递与学习,最终达到提高企业核心竞争力的目的。[方法/ 过程] 在对O2O 电商企业的知识进行领域划分的基础上,将领域知识本体表示方法及社会网络方法相结合,构建O2O 电商企业的 领域知识网络,并对其进行测度检验。[结果/ 结论]通过UCINET 及可视化软件对苏宁云商进行领域知识网络的实 例构建,并对其领域知识网络进行网络结构测度检验。验证表明构建的苏宁云商多领域知识网络具有高凝聚力和 高知识传递性。最后为苏宁云商提供进一步的知识管理发展对策。