[1]翟丽丽 由 扬 何晓燕 张树臣.基于领域知识的O2O电商知识网络构建研究[J].情报杂志,2016,(10):153.
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基于领域知识的O2O电商知识网络构建研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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153
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Construction of Knowledge Network of the O2O E-commercial
Enterprises Based on Domain Knowledge
- 作者:
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翟丽丽1; 2 由 扬1 何晓燕1; 2 张树臣1; 2
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1. 哈尔滨理工大学管理学院 哈尔滨 150040;
2. 哈尔滨理工大学高新技术产业发展研究中心 哈尔滨 150040
- 关键词:
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O2O 电商 领域知识 知识网络
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着知识经济时代的到来,有效的知识管理成为企业建立核心竞争优势的重要助力,为解决
O2O 电商企业海量知识传递及利用效率不足的问题,提出基于多领域知识相结合的O2O 电商企业知识网络构建方
法,以实现对O2O 电商企业高效的知识传递与学习,最终达到提高企业核心竞争力的目的。[方法/ 过程] 在对O2O
电商企业的知识进行领域划分的基础上,将领域知识本体表示方法及社会网络方法相结合,构建O2O 电商企业的
领域知识网络,并对其进行测度检验。[结果/ 结论]通过UCINET 及可视化软件对苏宁云商进行领域知识网络的实
例构建,并对其领域知识网络进行网络结构测度检验。验证表明构建的苏宁云商多领域知识网络具有高凝聚力和
高知识传递性。最后为苏宁云商提供进一步的知识管理发展对策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01