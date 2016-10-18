[1]袁 野 张秋波 兰月新 张 鹏 瞿志凯.基于HHM-SWOT 分析的我国政府反恐策略模型研究*[J].情报杂志,2016,(10):42.
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基于HHM-SWOT 分析的我国政府
反恐策略模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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42
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Anti-terrorism Strategies Model for Chinese
Government Based on HHM-SWOT Analysis
- 作者:
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袁 野 张秋波 兰月新 张 鹏 瞿志凯
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中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000
- 关键词:
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大数据 反恐策略 HHM 模型 SWOT-AHP
- 摘要:
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[目的/ 意义] 大数据背景下,因素的相关性分析是取得反恐斗争的重要突破口,为有效应对当前的恐怖活
动,提高反恐决策的科学性和有效性。[方法/ 过程] 以政府应对恐怖活动的HHM 模型为依据,将SWOT 分析法以
及层次分析法相结合,并基于此方法,对影响政府反恐斗争的因素进行更加全面的分析。[结果/ 结论] 识别出与政
府反恐工作有关的风险因素,为应对恐怖主义提供动态化的组合分析模型,并提出贴合当前工作实际的反恐策略组
合,以期为我国应对恐怖主义威胁提供有价值的参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01