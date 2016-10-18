[目的/ 意义] 大数据背景下,因素的相关性分析是取得反恐斗争的重要突破口,为有效应对当前的恐怖活 动,提高反恐决策的科学性和有效性。[方法/ 过程] 以政府应对恐怖活动的HHM 模型为依据,将SWOT 分析法以 及层次分析法相结合,并基于此方法,对影响政府反恐斗争的因素进行更加全面的分析。[结果/ 结论] 识别出与政 府反恐工作有关的风险因素,为应对恐怖主义提供动态化的组合分析模型,并提出贴合当前工作实际的反恐策略组 合,以期为我国应对恐怖主义威胁提供有价值的参考。