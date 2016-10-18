[1]尹聪慧 余 翔.企业CCS 技术国际合作路径及模式研究*―基于专利计量分析的视角[J].情报杂志,2016,(10):70.
点击复制
企业CCS 技术国际合作路径及模式研究*
―基于专利计量分析的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2016年10期
- 页码:
-
70
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
Enterprises’ International Cooperation Paths and Models of CCS Technology:
from the Patentometric Analysis Perspective
- 作者:
-
尹聪慧 余 翔
-
华中科技大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
-
CCS 技术 国际合作 专利计量 技术研发 技术应用
- 摘要:
-
[目的/ 意义] 碳捕集与封存(CCS)技术是一项具有重要战略意义、可实现大规模温室气体减排的新兴技
术,对企业CCS 技术国际合作路径和模式的研究可以更好的指导当前中外CCS 国际合作,以共同应对气候变化的
挑战,也为中国企业发展和应用CCS 技术起到启示和借鉴作用。[方法/ 过程] 基于专利计量,从技术研发和技术应
用两个维度深入研究了企业层面的CCS 技术国际合作开展的路径、模式、形成因素以及中国企业CCS 技术合作的
问题和成因。[结果/ 结论]根据分析结果,对中国企业在CCS 技术合作上存在的问题提出了对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01