[目的/ 意义] 碳捕集与封存(CCS)技术是一项具有重要战略意义、可实现大规模温室气体减排的新兴技 术,对企业CCS 技术国际合作路径和模式的研究可以更好的指导当前中外CCS 国际合作,以共同应对气候变化的 挑战,也为中国企业发展和应用CCS 技术起到启示和借鉴作用。[方法/ 过程] 基于专利计量,从技术研发和技术应 用两个维度深入研究了企业层面的CCS 技术国际合作开展的路径、模式、形成因素以及中国企业CCS 技术合作的 问题和成因。[结果/ 结论]根据分析结果,对中国企业在CCS 技术合作上存在的问题提出了对策建议。