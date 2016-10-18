[目的/ 意义]政策协同机制建构需要结构和动力的双轮驱动。发起于政府高层的治理功能是完善治理结 构,提升治理绩效的关键。[方法/ 过程]以我国台湾和上海的实践经验为案例,结合政策协同的结构功能特征,探讨 治理势能的发起与传导对于文化创意产业培育政策协同机制建构的作用。[结果/ 结论]研究发现,明确政策协同网 络中各个主体之间的权责,理顺协同网络中政治和执行中心的关系,将有助于构建起完整的政策协同网络并促进治 理势能的传导;而治理势能的发起与传导则有助于政策协同网络的完善以及治理效能的提升。