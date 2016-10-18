[目的/ 意义]从微观层面揭示当前时代背景下我国社科类学术期刊的生态状况,分析现有的科研管理体制 对学术期刊造成的影响,为培育有利于学术期刊健康发展的生态环境提供依据。[方法/ 过程]以中国社会科学院学 术期刊为考察对象,从学术影响、稿源渠道、工作面貌三个方面分析现实中的矛盾。[结果/ 结论]在市场发育尚不完 善的情况下,暂时实施计划性管制手段维持学术平衡,同时积极探索有效的学术规范化手段是为学术期刊营造良好 环境的可行途径。