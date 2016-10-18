[1]王秀玲.我国社科类学术期刊的生态研究―――基于中国社会科学院学术期刊的调查[J].情报杂志,2016,(10):91.
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我国社科类学术期刊的生态研究
―――基于中国社会科学院学术期刊的调查()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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91
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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The Ecology Research of Chinese Social Science Academic Journals:
An Investigation of the Academic Journals of the Chinese Academy of Social Sciences
- 作者:
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王秀玲
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中国社会科学院图书馆 北京 100732
- 关键词:
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学术期刊 生态状况 学术环境 学术规范
- 摘要:
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[目的/ 意义]从微观层面揭示当前时代背景下我国社科类学术期刊的生态状况,分析现有的科研管理体制
对学术期刊造成的影响,为培育有利于学术期刊健康发展的生态环境提供依据。[方法/ 过程]以中国社会科学院学
术期刊为考察对象,从学术影响、稿源渠道、工作面貌三个方面分析现实中的矛盾。[结果/ 结论]在市场发育尚不完
善的情况下,暂时实施计划性管制手段维持学术平衡,同时积极探索有效的学术规范化手段是为学术期刊营造良好
环境的可行途径。
更新日期/Last Update:
1900-01-01