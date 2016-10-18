[1]王东波.“十三五”:图书馆的发展趋势与战略转型[J].情报杂志,2016,(10):76.
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“十三五”:图书馆的发展趋势与战略转型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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76
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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"The 13th Five-Year Plan" Period: The Development Trend and Strategic
Transformation of Library
- 作者:
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王东波
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曲阜师范大学图书馆 曲阜 273165
- 关键词:
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“十三五” 图书馆发展 战略转型 “互联网+”图书馆 智慧图书馆 移动APP 服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]“十三五冶期间,图书馆面临的社会环境、人文环境、技术环境、网络环境和服务环境等将发生
很大的变化,全新环境要求图书馆必须顺时而为、创新思路、抢占先机,实现战略转型和跨越式发展。[ 方法/ 过程]
依据信息技术的进步趋势,图书馆内在发展规律和外在环境的客观要求,就如何实现转型提出了策略和办法。[ 结
果/ 结论]文章从宏观层面探讨了未来图书馆的主要发展趋势:托管服务、大融合、国际化和高附加值服务等,指出了
图书馆的主要转型方向:“互联网+冶图书馆、智慧图书馆和移动APP 服务。
更新日期/Last Update:
1900-01-01