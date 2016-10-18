[目的/ 意义]“十三五冶期间,图书馆面临的社会环境、人文环境、技术环境、网络环境和服务环境等将发生 很大的变化,全新环境要求图书馆必须顺时而为、创新思路、抢占先机,实现战略转型和跨越式发展。[ 方法/ 过程] 依据信息技术的进步趋势,图书馆内在发展规律和外在环境的客观要求,就如何实现转型提出了策略和办法。[ 结 果/ 结论]文章从宏观层面探讨了未来图书馆的主要发展趋势:托管服务、大融合、国际化和高附加值服务等,指出了 图书馆的主要转型方向:“互联网+冶图书馆、智慧图书馆和移动APP 服务。