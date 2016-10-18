[目的/ 意义]科学知识图谱以可视化的方式呈现出学科知识的发展进程与结构关系,揭示学科知识及其活 动规律。[方法/ 过程]基于ESI 学科结合Web of Science 分类之间相对应的引用关系,构建ESI 学科覆盖图,并以中 国高被引论文为分析对象,分别从国家层面和机构层面对高被引论文进行可视化的呈现与分析。[结果/ 结论]研究 表明:中国学者独立撰写的高被引论文与中国高被引论文的ESI 学科领域分布较为相似,主要集中在化学、材料科 学、物理学和工程科学等学科,分布较不均衡;国际合作推动了中国相关学科和领域的发展,在空间科学学科上尤为 明显;C9 联盟和E9 联盟等国内一流大学联盟的学科领域分布与中国高被引论文学科总体分布基本相似,联盟内部 合作比例很低,高水平论文合作撰写亟待加强。