[1]佘力焓.专利审查高速路的运行特征、影响及其策略*―――基于中国本土化的视角[J].情报杂志,2016,(10):65.
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专利审查高速路的运行特征、影响及其策略*
―――基于中国本土化的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2016年10期
- 页码:
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65
- 栏目:
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- 出版日期:
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2016-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Operation Characteristic, Influence and Strategy for Patent
Prosecution Highway: Localization of China
- 作者:
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佘力焓
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同济大学经济与管理学院 上海 200092
- 关键词:
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专利审查 国际协作 专利审查高速路
- 摘要:
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[目的/ 意义]自2011 年加入专利审查高速路以来,该制度经历了怎样的发展历程是我国提出专利审查合
作发展策略所面临的关键问题。为了解并掌握专利审查国际协作在我国的运行情况,制定合理的知识产权管理策
略,实现合作共赢,对专利审查高速路在中国运行的特点和影响进行研究。[方法/ 过程] 通过数据的实证分析专利
审查高速路在中国的运行特征,进而探讨其对中国专利审查工作的影响。[结果/ 结论] 提出改善工作效率、有选择
性的开展多边合作、试点共同审批、构建利益均衡的审查合作体系,研究成果有利于完善中国在专利审查国际合作
趋势中的策略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01