[目的/ 意义]自2011 年加入专利审查高速路以来,该制度经历了怎样的发展历程是我国提出专利审查合 作发展策略所面临的关键问题。为了解并掌握专利审查国际协作在我国的运行情况,制定合理的知识产权管理策 略,实现合作共赢,对专利审查高速路在中国运行的特点和影响进行研究。[方法/ 过程] 通过数据的实证分析专利 审查高速路在中国的运行特征,进而探讨其对中国专利审查工作的影响。[结果/ 结论] 提出改善工作效率、有选择 性的开展多边合作、试点共同审批、构建利益均衡的审查合作体系,研究成果有利于完善中国在专利审查国际合作 趋势中的策略。